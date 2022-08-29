Abdullah Gül iddiaya ateş püskürdü: Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül milli bayramlara katılmadığı yönündeki iddialara tepki göstererek Gül “Katılmam gereken tüm bayramlara katıldım” dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, milli bayramlara katılmadığı yönündeki iddiaları yayınladığı video ile yayınladı.

Sosyal medya hesabından "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır." diyen Gül, video ile iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gül’ün açıklamaları şöyle:

“Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Ancak kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde milli bayramlara katılmadığım Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı uzun süre bazıları anlattı. Bunları yalanlamaya zül kabul ettim. Ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler. Buna inanmaya başladılar. O zaman böyle bir açıklama yapmaya mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Yedi yıl Cumhurbaşkanlığı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. Hatta bazen ziyaretlerle ilgili problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez kürdistan seyahatindeki rahatsızlığım sebebiyle merasimlere katılamadım. Onun da sebebi şudur. Kırgızistan’daki Türk Konseyi zirvesine gidiyordum. O günlerde Gaziantep’te teröristlerin şehit ettiği on askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim. Onların cenaze merasimlerine katıldım. Yararlıları hastanede tek tek ziyaret ettim. Sonra da seyahatimi yaptım. Ne yazık ki doktorlar zaten seyahat yapmamam için uyarıda bulunmuşlardı. Ama bu seyahatte bir iç kulak kanaması. Geçirdim. Dönünce hastanede bir hafta kadar kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle otuz Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.