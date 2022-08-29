Genç kadının hayatı 3 yıldır kabusa döndü

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan 1 çocuk annesi Melek Bezaroğlu, sosyal medyadan yaptığı vidolu paylaşımla, ayrılmalarının ardından kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini iddia ettiğini iddia ettiği eski sevgilisi Mustafa K.'nın tutuklanmasını istedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, yardım isteyen Melek Bezaroğlu, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi M.K.'nin kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti.

Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği M.K.'nin tutuklanmasını istedi.