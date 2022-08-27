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İstanbul'da balkonda şampanya patlatıp şişeyi yola fırlattı, silahla ateş açtı! O İranlı sınır dışı ediliyor

İSTANBUL Kartal'da, bir İranlı, sosyal medya hesabından evinin balkonunda şampanya şişi patlatıp boş şişeyi de yoldan geçenlerin üzerine attığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yetinmedi otomobiliyle şehirde gezerken tavanı açıp havaya ateş ettiği görüntüleri paylaştı. İran uyruklu S.T, yakalandı ve sınır dışı ediliyor.

İstanbul Kartal´da bulunan bir rezidansta İran uyruklu şüpheli, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlattı. O anların görüntüsünü de sosyal medyadan paylaştı. Bununla da yetinmeyen İran uyruklu kişi, yine sosyal medya hesabından paylaştığı videoda otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtı.

Yapılan bu paylaşımlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışma sonundan şahsın İran uyruklu S.T. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.T., ifadesinin ardından sevkedildiği adliyeden serbest bırakılırken, hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldı.

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