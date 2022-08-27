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DÜNYA

Her şey bir anda oldu! Kuduz tilki kadına saldırdı dehşet anları kamerada

Şok eden olay. ABD'de kuduz olduğu belirlenen tilki, evinin bahçesinde telefonla konuşan kadına arkadan saldırdı, bacağını ve kolunu ısırdı. Tilkiye direnen kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının yardımına, komşusu yetişti. Kadının

ABD'nin New York eyaletinde kuduz tilki paniği yaşandı. 25 Temmuz'da yaşanan olayda kuduz olduğu belirlenen tilki, bir evin bahçesine girdi, o sırada telefonla konuşan kadına arkasından yaklaştı.

Aniden üzerine atladı, bacağını ısırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın, tilkiye direndi, tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Kuduz tilki bu kez kadının elini kaptı.

Tilki ile kadın arasındaki mücadele güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kadının yardımına, elinde sopayla olay yerine gelen komşusu yetişti. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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