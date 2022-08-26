Tekirdağ'da korkunç görüntü! Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı
TEKİRDAĞ’da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı ise kameraya yansıdı.
Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi’nde yolda yürürken bir anda kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki K.C.’ye yoldan geçen araba çarptı. Yaralanan talihsiz çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.