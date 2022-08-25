İbrahim Tatlıses'in yardımına ilk koşan o oldu! Babası ile kavgalıydı

MUĞLA Bodrum’da sabah saatlerinde kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses oldu. Ahmet Tatlıses, mahkemelik olduğu babasına yardım edebilmek için koşuşturdu. Hastane önünde konuşan Ahmet Tatlıses, 'Bu bir kazadır, sonuçta gidilecektir. Tehlikeli de olsa aracın içine kadar girdim, doğrudur' dedi.

Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlıses, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için koşturdu.

Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlıses’in babasının başından ayrılmadığı belirtildi.

Sabah saatlerinde Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

"Allah korusun kendilerini"

İbrahim Tatlıses'in Adalet Sara ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlıses, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Babasının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tatlıses, şunları söyledi:

Beni Polat Yağcı aramıştı. Olay yerine gittik. Bayağı kötüydü. İtfaiye ekiplerimiz, bütün ekipler çalışıyordu. Büyük bir kaza atlattılar. Şimdi yanından çıktım. Doktorlarla da görüştüm. Sağlık durumu iyi. Buna da şükür... Gerçekten büyük bir kaza... Hepsi, diğer yaralı arkadaşlar da iyi çıkmış. Allah'ın takdiri diyelim, buna da şükür... Allah korusun kendilerini...

"Ben bir şey diyemem"

"Akşam sahneye çıkabilir, iyi galiba." diyen Tatlıses, "Sahneye çıkmasına ben bir şey diyemem. Geçmiş olsun diyorum." açıklamasını yaptı.

"Tehlikeli de olsa aracın içine kadar girdim"

Ahmet Tatlıses, gazetecilerin, "Aranızda bazı problemler vardı. Kazayı ilk duyduğunuzda tepkiniz ne oldu?" sorusuna ise, "Beni ilk Polat aradı. Ne olduğunu bilmeden gittim. Bu bir kazadır, sonuçta gidilecektir. Tehlikeli de olsa aracın içine kadar girdim, doğrudur. Sıkıntı yok... İnsan burası kalptir, bir şekilde girersin... Saygılar... Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah kendisine..." yanıtını verdi.