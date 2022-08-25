Edremit'te CHP'li belediyenin kitap fuarında yazarlar hükümete kin kustu tehditler yağdırdı

CHP’li Edremit Belediyesi'nin 5’nci Edremit Kitap Fuarı’nda bazı yazarlar hükümete kin kustu. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan isimler, tehdit söylemleriyle tepki çekti.

Edremit’te CHP’li belediyece düzenlenen kitap fuarında konferansa katılan bazı konuşmacılar AK Partili bakanlara hakaret ve tehditler yağdırdı.

Edremit Belediyesi, kitap fuarında ülkenin yazarlarını okurlarla buluşturmak yerine siyasi propaganda yapmakla suçlandı.

Organizasyon yöneticileri, HDP sempatizanı yazarları konuşturmakla eleştirildi.

"Ona asla af yok"

Konuşmacılardan CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır, "Birçok bakan milletvekili yargılanacaktır ama 1 kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu. Ona asla af yok. Bunu bilin" dedi.

"Mutlaka yargılayacağız"

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ da Soylu için "Yemin ediyorum numara yapıyor. Önümüzdeki günlerde yargılanacak ya şimdi 'benim aklı dengem yerimde değil' deyip rapor alacak vallahi billahi de. Sadece o mu malum zat var (Erdoğan'ı kastediyor) yarın öbür gün yargılama kararları çıktığında avukatları onlara rapor hazırlayacaklar 'akli dengesi değil bunları yargılayamazsınız cezai ehliyeti yoktur' diye Ama biz yemeyeceğiz mutlaka yargılayacağız " ifadelerini kullandı.

CHP'li Mehmet Tüm, konuşmasında sokak çağrısı yapmaktan geri durmazken, Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Murat Akbaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.