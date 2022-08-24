İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den kan donduran fetva: Namaz kılmayan öldürülebilir

ŞİFA bulmak için deve sidiği içilmesini önermesiyle bir dönem tartışmaların odağında olan ilahiyatçı Ebubekir Sİfil, yeni bir skandal çıkışa daha imza attı. Ebubekir Sifil, bu kez de namaz kılmayan kişinin uyarılara rağmen kılmamaya devam ettiği takdirde öldürülebileceğini söyledi.

İlahiyatçı Ebubekir Sifil'in namaz kılmayanlara yönelik sözleriyle sosyal medyada büyük tepki gördü. Sifil, uyarılara rağmen namaz kılmayan kişinin öldürülebileceği fetvası verdi. Sifil'in kan donduran fetvası sosyal medyada büyük tartışma başlattı. İşte “namaz kılmayan öldürülebilir” diyen Sifil'in skandal açıklamasından satır başları:

Kılmamak için meşru mazereti yoksa

- Bir adam var çok laubali davranıyor. Efendim, aslında namazın önemini biliyor. Kılmamak için herhangi bir meşru mazereti yok.

- Yani eli sağlam ayağı sağlam suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, zaman sıkıntısı yok vesaire.

Azarlanır, dövülür olmazsa öldürülür

- Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir.