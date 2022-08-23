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İsmail Küçükkaya Halk TV'ye katılma sürecini canlı yayında anlattı

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçtiği duyuruldu. Küçükkaya, haftanın 5 günü sabah programı yapacağını aktardı.

Eylül 2013'den beri hafta içi her sabah saat FOX TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programını sunan İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye geçti.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, "Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma,adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik.Halk TV şimdi daha da güçleniyor.Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek.Ailemize hoş geldin..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Mahiroğlu, kısa süre sonra "Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş geldin İsmail Küçükkaya" dedi.

Öte yandan Odatv’ye konuşan İsmail Küçükkaya, haftanın 5 günü sabah programı yapacağını aktardı. Her hafta Cuma günü de “prime time” olarak adlandırılan en çok izlenen saatlerde akşam programı gerçekleştireceğini dile getiren Küçükkaya, “12 Eylül’de başlıyorum” dedi

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