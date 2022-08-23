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Madem kaçamıyorum yıkanayım dedi Bursa'da yağmur oluğu altında banyo yaptı

Meteorolojinin uyarısı gerçekleşti ve Bursa şiddetli yağmur ile dolunun etkisine girdi. Yoğun şekilde etkili olan yağmurdan kaçamayan bir Bursalı, oluğun altına girip banyo yaptı.

Günler öncesinden uyarıları yapılan şiddetli yağmur akşam saatlerinde Bursa şehir merkezinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar kaçacak yer aradı. Yağmura yakalanan vatandaşların sırılsıklam ıslandığı görüldü. Vatandaşlar metro ve otobüs duraklarında uzun süre şiddetli yağmurun dinmesini bekledi.
Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde tıkanan rögar kapakları sebebiyle sokak göle döndü. Bir vatandaş da sağanak yağış altında oluklardan akan suyla adeta banyo yaptı.
Öte yandan şiddetli yağış Keles ilçesinde doluya dönüştü.
Sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

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