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DÜNYA

Yeni videosu sızdı! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin şimdi de bir kadınla sarmaş dolaş

FİNLANDİYA Başbakanı Sanna Marin'in başı sosyal medyaya sızan dans videolarıyla dertte. Daha önce bir erkekle sarmaş dolaş dans ettiği videolar nedeniyle gündem olan ve uyuşturucu testi yaptırmak zorunda kalan Başbakan Marin'in yeni videosu sızdı. Marin, bu kez ülkesinin eski güzellik kraliçesiyle sarmaş dolaş dans ediyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in gece hayatına düşkünlüğü siyasi hayatını zorluyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından uyuşturucu testi yaptırılmaya zorlanan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Gece hayatına düşkünlüğü nedeniyle eleştirilerin hedefi olan 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in geçtiğimiz haftada da görüntüleri çıkmış hatta evli olmasına karşın bir erkekle yakın şekilde dans etmesi gündem olmuştu.

Bu tartışmalar sürerken, Marin’in bu kez de bir kadınla samimi şekilde dans ettiği görüntüler sosyal medyaya sızdırıldı.

Eski Finlandiya güzeliyle sarmaş dolaş

İngiliz basını, ‘Finlandiya’nın parti düşkünü başbakanı’ başlığıyla görüntüleri yayınlarken, Marin’in yanındaki kişinin Finlandiyalı sosyal medya fenomeni Sabina Särkkä olduğu belirtildi.

Marin daha önce, bir gece kulübünde 38 yaşındaki Finlandiyalı şarkıcı Olavi Uusivirta ile yakın bir şekilde dans ederken görüntülenmiş, ikilinin yakın dansı dikkat çekmişti. O gece kulüpte olanlar, Marin ile ilgili “Hâlâ evli olup olmadığını merak ettik. Yüzüğü hâlâ parmağındaydı” demişti.

Bu kez da Sabina Särkkä ile çekilen görüntüler sonrası gözler Sanna Marin’e çevrildi. 2012 Miss World yarışmasında Finlandiya’yı temsil eden eski güzellik kraliçesi Särkkä ülkesinde oldukça popüler bir isim. Särkkä, sadece altı gün önce bir Instagram hikayesinde kocası Ossi Kivimäki ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

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