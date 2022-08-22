Casemiro Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti

Manchester United kulübüne transfer olan Carlos Henrique Casemiro, 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti

İngiltere'nin Manchester United kulübüne transfer olan Casemiro için Real Madrid veda töreni düzenledi.

Ailesi ve çocuklarıyla birlikte törene gelen Casemiro, konuşması sırasında duygularına ve gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yüreğimle konuşmaya çalışacağım" diyen Casemiro, "Tanrıya şükürler olsun çok kupa kazandım ama benim için en önemlisi her sabah buraya antrenmana gelmem oldu. Aileme, başkana, takım arkadaşlarıma çok teşekkürler. Ama Modriç ve Kross için bir parantez açmam gerekiyor. Onlarla birlikte futbol oynamaktan büyük bir zevk aldım. Bir gün bu kulübe geri döneceğim." dedi.