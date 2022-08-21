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Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını da 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye araçlarıyla müdahale sürüyor.

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