HDP'li vekil İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer'in lüks yaşamı! Bu değirmenin suyu nereden?

HDP organizasyonunda binlerce Kürt genci kandırılarak dağa gönderilirken, HDP yöneticilerinin çocukları Türkiye'de ve Avrupa'da lüks hayat yaşamayı sürdürüyor. Pervin Buldan'ın kızının ardından şimdi de HDP Milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer'in lüks yaşamı tartışma konusu oldu. Baver Taşçıer, lüks yaşamını gizlemeden sosyal medyadan an be an paylaştığı ortaya çıktı. Birçok kişi, 'Bu paranın kaynağı nereden geliyor?' sorusu sordu.

Diyarbakır anneleri, çoğu HDP teşkilatlarında kandırılarak dağa çıkarılan çocuklarını kurtarmak için 1082 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 'Evlat Nöbeti' tutarken, HDP yöneticilerinin çocukları lüks içinde alemlere akıp bunu da sosyal medyadan yayınlıyor. Birçok HDP'li vekilin çocuğu yurt dışında lüks yaşantıları ile dikkat çekiyor. Onlardan biri de HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer. Hakkında pek çok iddia bulunan Baver Taşçıer'in lüks gece kulüplerindeki eğlence görüntüleri binlerce kişi tarafından eleştirildi. İBB'den çok sayıda ihale aldığı da iddia edilen Taşçıer'in babası İmam Taşçıer'in öğremen olduğu biliniyor. Birçok kişi, 'Bu paranın kaynağı nereden geliyor?' sorusunu Taşçıer'e yöneltiyor.

Uyuşturucu bağımlısı' iddiası!

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer'in Montenegro'da lüks gece kulübündeki videosu dikkat çekti. Daha önce de birçok lüks mekanda ve yatta fotoğrafı, videoları görülen Taşçıer ile ilgili pek çok iddia da yer alıyor. Taşçıer'in madde bağımlısı olduğu, uyuşturucuyu sık sık kullandığı iddia edildi. Ayrıca Baver Taşçıer'in birçok İBB ihalesine katıldığı ve 'İBB ihalelerinin prensi' olarak adlandırıldığı belirtiliyor.

Bu para nereden geliyor?

Kürt çocuklarına terör örgütü PKK saflarında dağları layık gören HDP'li vekillerin çocuklarının yaşantısının sırrı merak ediliyor. HDP'li vekil İmam Taşçıer'in vekillik görevi öncesi mesleğinin öğretmenlik olduğu biliniyor. Baver Taşçıer'in ihalelere hangi bütçe ile katıldığı, lüks yaşantısını nasıl sürdürdüğü merak konusu. Birçok kişi kişi, Taşçıer'e, 'Paranın kaynağı ne?' sorusunu yaptığı paylaşımlar ile yöneltiyor.

Buldan'ın oğlu ve kızı da gündem olmuştu

Daha önce de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oğlunun dünyanın en lüks tatil adalarından biri olan Maldivler'de tatil yaptığı fotoğraflar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı. Yine Buldan'ın kızı Zelal Buldan'ın rüya gibi yaşantısı da çok sayıda kişi tarafından tepki ile karşılanmıştı. Buldan, terör örgütüne desteğini esirgememesi ile biliniyor.