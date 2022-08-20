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DÜNYA

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in yeni görüntüleri sızdırıldı

Finlandiya Başbakanı Marin'in bir erkekle yakınlaştığı yeni dans görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Katıldığı bir partide dans ederken çekilen görüntüleriyle tartışma yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, uyuşturucu testi yaptırdı.

“Genç yaşlarımda bile herhangi bir uyuşturucu kullanmadım” diyen Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini “yasal koruma” için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.

Sonuçların bir hafta içinde çıkacağını kaydeden Marin, arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtti. Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığı, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiği ve yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.

Marin, “Gecenin bir yarısı Danıştay Sarayı’na gitmek için ani bir durum olduğunu tek bir kez bile hatırlamıyorum. Sanırım çalışma yeteneğim gerçekten iyiydi. Parti yaptığım günlerde bilinen bir toplantı yoktu” dedi.

Dans görüntüleri hakkında halkın düşüncelerinin halkın kararı olduğunu ifade eden Marin, “Bazen karar alıcıların da dans ettiği, şarkı söylediği ve parti yaptığı kabul edilmelidir.” şeklinde konuştu.

Bayan Marin, filme alındığını bildiğini, ancak görüntülerin kamuoyuna açıklanmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi. Marin, “İnsanların boş zaman ve çalışma zamanının ayrılabileceğini anladığına inanıyorum” diye ekledi.

Başbakan Marin’in bir erkekle yakınlaştığı yeni dans görüntüleri sızdırıldı.

Sosyal medya yayılan yeni video da ülke gündemine oturdu.

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