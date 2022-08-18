Meral Akşener vatandaşa bağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2014'te ziyarete gelmediğini iddia eden bir vatandaşa, "yalancı" diyerek bağırdı. Korumalar vatandaşı hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt'ta dün 2 partilinin saldırıya uğramasının ardından parti karavanını ziyaret etti.

Akşener, Esenyurt'ta bir grubun İYİ Parti Esenyurt Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol'a gerçekleştirdiği saldırının ardından parti karavanını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından karavandan ayrılan Meral Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, MHP'nin 2014 yılında Esenyurt'ta gerçekleştirdiği seçim bürosu açılışında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Akşener'in kendilerini ziyaret etmediğini iddia etti.

O zaman da geldiğini belirten Akşener'in, "Yalan konuşuyorsun" diyerek tepki gösterdiği kişi daha sonra polis ekiplerince alandan uzaklaştırıldı.