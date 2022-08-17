Canlı yayında 7.6 şiddetinde depremi yaşadı! İçişleri Bakanı Soylu'nun deprem anları kamerada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında deprem simülasyonu içerisinde 7,6 büyüklüğünde Gölcük depremini yaşadı. Bakan Soylu, deprem anında 'çök-kapan-tutun' pozisyona geçerek sarsıntının geçmesini bekledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Şevval Şirin'in özel röportajına konuk oldu. Deprem simülasyonu içerisinde 7,6 büyüklüğündeki depremi yaşayan Bakan Soylu, deprem anında ve deprem sonrası yapılması gerekenleri anlattı.

Bakan Soylu, "Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz" dedi. Ayrıca Türkiye'nin 1999 depreminden ders çıkardığını ifade eden Soylu, "2.5 yıldır afetten afete koşuyoruz. Bir tek 'Nerede bu devlet' sözü duymadım" dedi.