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POLİTİKA

Bomba kulis! Devlet Bahçeli 4 Eylül'de Sivas'ta erken seçim isteyecek

Erken seçim tartışmaları seçime bir yıldan az bir süre kala halan gündemdeki yerini korurken bomba bir kulis haberi geldi. "MHP lideri Devlet Bahçeli 4 Eylül'de düzenleyeceği mitingde erken seçim çağrısı yapacak"...

Gazeteci Barış Yarkadaş, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 4 Eylül’de Sivas'ta yapacağı mitingde bir erken seçim çağrısı yapacağı yönünde iddialar var. " dedi. Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında şunları söyledi:

"Birçok AK Partiliyi aradım, 'sizin kulağınıza böyle bir şey geldi mi?' diye sordum. Bir AK Parti yöneticisi şöyle dedi: 'Devlet Bahçeli geçmişteki gibi yapmaz. Böyle bir karar alınacaksa Tayyip Bey’le alırlar ama Tayyip Bey’in de gezilerini artırması bizde de böyle bir hava uyandırıyor’ dedi."

"Ankara'da konuşulan şey şu: Devlet Bahçeli'nin, Tayyip Erdoğan'la uzlaşarak bir erken seçim çağrısı yapabilir. Çünkü iktidar ekonomide biraz rahatlama olduğunu düşünüyor."

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