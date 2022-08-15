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EKONOMİ

Tarım Kredi marketlerde indirim yoğunluğu görüntülendi vatandaş fiyatlar için ne dedi?

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bazı ürünlerde indirime giden Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde vatandaşlar ilk gün yoğunluğa neden oldu. İndirimleri olumlu ancak yetersiz bulan vatandaşlar, daha çok indirim beklediklerini söyledi.

Marketin açılış saatini bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla indirimli ürünlerden almak için sıraya girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Fiyatları düşürün” talimatı üzerine 30’un üzerindeki temel tüketim mallarında indirime gidildi.

İndirimin ilk gününde vatandaşlar marketlere yöneldi. Yapılan indirimleri olumlu ancak yetersiz bulan vatandaşlar, daha çok indirim beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar, ihtiyacı olan ürünleri indirimli almanın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan şubeye gelen vatandaşlar fiyatları mercek altın alırken 146,90 TL satışa sulan sıvı yağ, 32 TL'den satılan 2 kilogramlık toz şeker, 52,50 TL'den satılan 5 kilogramlık un, 11.90'den satılan Türk kahvesi ve 4.5 TL’ye satılan makarnaya yoğun ilgi gösterdi.

İndirimler bazı vatandaşları memnun ederken bazı vatandaşlar daha da indirim olması gerektiğini söyledi.

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