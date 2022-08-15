Savcı Sayan'dan olay iddia! Millet İttifakı adayı cumhurbaşkanı olursa Türkiye Suriye'ye döner

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CNN Türk canlı yayıyında 2023 seçim sonuçlarıyla ilgili, "Millet İttifakı'nın adayı kazanırsa Türkiye'nin Suriye'ye dönmeyeceğinin garantisini veremem" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CNN Türk canlı yayınında "Millet İttifakı'ndan bir aday, Cumhurbaşkanlığı'nı kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içerisinde seçime gider. Fakat o 6-7 ay içerisinde bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğinin garantisini veremem" dedi. İşte Sayan'ın tartışma çıkaran o sözleri...

"Yapamazlar, yönetemezler"

"Millet İttifakı'ndan bir aday, Cumhurbaşkanlığı'nı kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içerisinde seçime gider. Yönetemezler. Yapamazlar. Sayın Erdoğan ve ekibi yüzde 65-70 ile geri döner. Fakat o 6-7 ay içerisinde bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğinin garantisini veremem."