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DÜNYA

İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi! Ölü ve yaralılar var

SURİYE ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan üzerinden Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği aktarılarak, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan üzerinden Suriye’nin orta ve batı kesimlerine hava saldırısı düzenlediği aktarılarak, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerinde yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail’in Suriye’nin kıyı kenti Tartus'ta ve başkent Şam’ın banliyölerinde çok sayıda noktayı hedef aldığı belirtilerek, füzelerin vurduğu bölgelerde maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. İsrail’in iki saldırıyı eş zamanlı gerçekleştiği belirtilerek, bazı füzelerin havada imha edildiği aktarıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail’in düzenlediği saldırı ile Abu Afsa bölgesinde Suriye ordusuna ait hava savunma üssünü hedef aldığı öne sürülerek, İran destekli milislerin genellikle bu üste bulunduğuna dikkat çekildi.

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