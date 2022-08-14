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Bursa'da bir kişi tren gelirken rayların üzerine atladı

BURSA’da bir kişi istasyonda durmak üzere olan metronun önüne atladı. Makinistin şahsın tavırlarından şüphelenerek yavaşlaması büyük bir faciayı önledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, metro istasyonda duracağı esnada bir anda önüne atladı. Makinistin şahsın hareketlerinden şüphelenerek olay öncesi yavaşlaması muhtemel bir faciayı önledi. Yolcuların yürekleri ağza gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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