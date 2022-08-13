Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan hemşirenin cesedine ulaşıldı
Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'in cansız bedeni arama çalışmalarının 64. gününde bulundu.
Müküs Çayı'na düştüğü yerin yaklaşık 1500 metre ilerisindeki Karervaz Şelalesi mevkisinde bulunan Güneş'in cesedi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, AA muhabirine, 64 gün süren çalışmalar sonucu kaybolan hemşire Eyüp Güneş'in cansız bedenine ulaştıklarını belirterek, "Ceset teşhis edildi. Cenaze, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek." dedi.
11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren Eyüp Güneş akıntıya kapılmıştı.