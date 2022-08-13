KPSS'den sonra polislik sınavıyla ilgili şok iddia! '18 soru bizden aynen alındı, 14 soru benzer'

Polislik sınavı da mı iptal edilecek? Polislik sınavları için soru kitapçıkları hazırlayan ‘Kariyer Hocam’ adlı yayınevi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavında bir deneme kitapçığından 18 sorunun aynen alındığını, 14'ünün de benzer olduğunu iddia etti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Aynı skandal söz konusu, PAEM de KPSS gibi iptal edilmeli" dedi.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7. dönemin sınavındaki soruların, Misyon Koruma deneme kitapçığındaki sorularla aynı olduğu duyuruldu. Sınavdaki soruların 32'sinden 18'inin kitapçıktakinin aynısı olduğu, 14'ünün de benzer olduğu belirtildi.

Youtube kanalından reklam olarak duyuruldu! 32 soru bizden...

Kariyer Hocam, Youtube hesabından sınavdan bir gün sonra yayınlanan videoda, “Hani ‘Neye niyet neye kısmet' derler ya bizim mart ayında hazırlamış olduğumuz, sorularını özenle seçtiğimiz aylarca emek ettiğimiz bu ‘Polis Misyon Koruma' kitabımızda dünkü PAEM-7 sınavında tam 18 soru geldiğini sizlerden öğrenmiş bulunmaktayız. Detaylı incelediğimizde de 14 sorunun da benzer şekilde geldiğini, toplamda 32 soruya bu kitapta dikkat çektiğimizi sizlerden öğrenmiş bulunmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

KPSS'de 20 soru Yediiklim Yayınları kitapçığından çıkmış ve iptale dilmişti

Ayrıca videonun açıklama kısmında, “26.06.2022 tarihi itibariyle PAEM-7 (Komiser Yardımcılığı Sınavı) sınavını geride bıraktık, Misyon Koruma 10'lu deneme kitabımızdan 18 soru PAEM-7'de birebir çıktı, 14 sorunun da benzerleri geldi” denildi.

Geçtiğimiz günlerde Yediiklim Yayınları'na ait deneme sınavı soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS'de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, Devlet Denetleme Kurulu inceleme başlatmış, ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmış ve KPSS iptal edilmişti.

PAEM soruları 7 yıldır yayınlanmıyordu!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyla ilgili şunları söyledi: “KPSS ile ilgili skandal ortaya çıktığında, sosyal medya hesabımdan bir paylaşım yapmış ve son 7 yıldır PAEM sınav sorularının neden açıklanmadığını, saklananın ne olduğunu, bu sınavda da KPSS skandalında olduğu gibi birebir benzerlikler çıkabileceğinden mi endişe ettiklerini sorgulamıştım.”

“PAEM de KPSS gibi iptal edilmeli!"

“Bugün görüyoruz ki PAEM-7 sınavında da aynı skandal söz konusu. Sınavdaki soruların bazıları, ‘Kariyer Hocam' adlı yayına ait bir sınava hazırlık kitabından aynen alınmış. Yani KPSS'deki skandal PAEM-7'de de yaşanmış. Birebir aynı skandal! Üstelik soruların alındığı kitabı hazırlayanlar, 18 sorunun birebir, 14 sorunun da çok benzer geldiğini övünerek bizzat kendileri duyuruyor."

"Öyle gurur duymuşlar ki ‘PAEM-7'den Önce Biz Sorduk!' yazarak paylaşmışlar. Öncelikle PAEM-7 de KPSS gibi iptal edilmeli. Kamu sınavlarının güvenliği sağlanmalı, gerekirse -herkesin hakkı saklı kalmak koşuluyla- sınav güvenliği sağlanana kadar sınav açılmamalı. Ve en önemlisi son yıllarda yapılan tüm sınavlar bağımsız bir kurul tarafından incelenmeli. Sınavlardaki usulsüzlükler tespit edilmeli, bu usulsüzlükleri yapanlar hukuk karşısına çıkarılmalı.”