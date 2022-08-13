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Silahlı saldırıda yaralanan genç polis karakoluna sığındı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta silahlı saldırı sonucu yaralanan genç, aracıyla kaçarak polis karakoluna sığındı.

Olay, Orhaniye Mahallesi Refah sokak üzerinde meydana geldi. Bahattin V. (24) yürüdüğü sırada henüz ismi belirlenemeyen şahıs tarafından tabancayla silahlı saldırıya uğradı.

Bacağına isabet eden mermilerle kanlar içinde kalan genç, 34 EPV 012 plakalı otomobiline binerek hızla uzaklaştı.
Aracıyla uzaklaşan genç 2 kilometre ilerde Sinanbey mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde bulunan polis karakoluna giderek polislerden yardım istedi.

Karakolda görevli polis memurları aracın içinde yaralı gence ilk müdahaleyi yapıp 112’ye haber verdiler. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar.

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