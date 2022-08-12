İstanbul'da çırıl çıplak spor yapmaya kalkıştı! Vatandaşlar cinsel organını kapatmaya çalıştı

İSTANBUL Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs sokak ortasında çıplak halde spor yapmaya çalışması ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kimisi şahsın cinsel organını kapatmaya çalıştı, kimisi elinde sopayla kovalamaya çalıştı.

İstanbul Bebek sahilinde herkesin içinde cinsel ilişki skandalı hala hafızalarda tazeliğini korurken, bu kez Esenyurt'tan iğrenç görüntüler geldi. Afrika kökenli göçmenlerin merkezi noktalarından biri haline gelen Esenyurt'ta çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Esenyurt'un en merkezi noktalarından biri olan Nazım Hikmet Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde, çırılçıplak vaziyetteki bir göçmenin herkesin içinde spor yapmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaşan şahıs buna rağmen spor yapmaya devam etti.

Üzerini kapatıp, sopayla vurdular

Yoldan geçen bir vatandaşın saniye saniye çektiği görüntülerde ilginç anlar kameralara takıldı. Bir vatandaş, çıplak şahsın cinsel organını kapatabilmek için yerden yanına yavaşça yaklaşıp kutu koymaya çalıştı. Çıplak şahsın aniden hareketlenmesi üzerine refleksle kaçması izleyenleri güldürdü.

Bu sırada çevreden gelen bazı erkekler şahsa tepki gösterip, fiziki olarak müdahale etmeye çalıştılar ancak başarılı olamadılar. Son olarak ise bir vatandaş elinde sopayla gelerek yerde garip hareketler yapan çıplak şahsa müdahalede bulundu.

Akıl sağlığı yerinde ama uyuşturucu almış olabilir

Yerde çıplak şekilde spor yapan yabancı uyruklu şahsın akıl sağlığının yerine olduğu ancak uyuşturucu bir maddenin etkisinde olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili olarak olay yerine polis ekipleri çağrılırken şahsın bir süre sonra vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.