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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek takip ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı ette kuzu etinden sonra dana etinde de yapılacak indirimi duyurdu. Dana etinde yüzde 35'e kadar indirime gidileceğini duyuran Erdoğan diğer ürünler için de indirimleri duyurarak "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın" dedi.

Abdülhamid Han gemisinin sondaj için sefere çıkmasından rahatsız olan Yunanistan manşetlerine de değinen Erdoğan "Yunanistan çok rahatsız olmuş. Bu Erdoğan ne yapıyor demiş. Erdoğan görevini yapıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 34 hidroelektrik santralinin açılışında yaptığı konuşmadan satır başları:

-Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı sanki başına inmiş balyoz gibi görerek kötüleştirmeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Kendi milletinin felaketinden medet umanların yaşadığı bir başka yer var mıdır bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü başlarken bizimle dalga geçtiler, bu olur mu? Bunlara göre olmaz çünkü iki kulenin açıklık mesafesi dünyada eşi benzeri olmayan bir köprüyü yapıyorsunuz. Bunların aklı bunu almaz. Şimdi 6 dakikada geçiyorsun. Aynı şeyi Osmangazi'de yaptık, Yavuz Sultan Selim'de yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı köprüyle buluşturacak. Bunlar medeniyet deyince İstanbul, İzmir, Ankara bunları anlıyor. Biz Batı'da ne varsa Güney'de Güneydoğu'da o olacak dedik.

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