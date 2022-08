Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'ı rezil etti! Şerefin varsa deyip yemin etmeye çağırdı

CHP'nin yandaş medyasının aslında 'maaşlı yandaş' olduğu ortaya çıktı. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor" dedi. Merdan Yanardağ "maaş almıyorum" diyemedi, Muharrem İnce'ye hakaret etti. İnce de kameralar karşısına geçip Merdan Yanardağ'ı iyice köşeye sıkıştırdı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim" dedi. "Son zamları bilmiyorum ama" dyen İnce, "Bir de bizi her haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar” iddiasında bulundu.

Merdan Yanardağ "CHP'den maaş almıyorum" diyemedi!

Tele 1'in patronu Merdan Yanardağ, CHP ve İYİ Parti'de maaş aldığı iddialarını yalanlayamadı. Sosyal medya hesabından Muharrem İnce'ye cevap veren Merdan Yanardağ, "Senin gibi gündeme girmeye çalışan ve siyaseten tükenmiş birini muhatap almam. Hadi başka kapıya. Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum" dedi.

'Millet buruşturup attı' dedi kendini kalesine gol attı

İlk paylaşımında olduğu gibi ikinci paylaşımında da "muhalefet partilerinden maaş almıyorum" diyemeyen Merdan Yanardağ, “Siz tükenmiş, bitmiş bir siyasetçisiniz. Bu sistem sizi buruşuk bir peçete gibi kenara attı” diyerek Muharrem İnce'ye yüklendi. Ancak bu sözler, Merdan Yanardağ'ı iyice köşeye sıkıştırdı.

'Evet millet beni buruşturdu ama' deyip saydırdı

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Muharrem İnce, kağıt ve bozuk parayı örnek olarak göstererek, “Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine gazeteci diyor. Bugün bir tweet atmış. Demiş ki Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur. Bu doğru” dedi.

200 lira buruşsa da 200 liradır ama sen mangırsın!

"Bakın bu iki yüz lira. Buruşmamış hali. Bu 2018’den önceki Muharrem İnce. Buruşturduk bunu, yenildik. Değerine bakıyorum gene 200 lira. Sokakta gene karşılığı var. Hafif bir ütüye ihtiyacı var. Yine 200 lira” diyen İnce, daha sonra bozuk parayı gösterip “Merdan Yanardağ sen mangırsın mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun" ifadelerini kullandı.

Her ay aylık alıyorsun! Namuslu adamsan almıyorum diye yemin et!

İnce, videonun sonunda Yanardağ’a şu soruları yöneltti: "Sana bir soru. CHP'den ayda kaç para alıyorsun kanala? İYİ Parti'den kaç para alıyorsun? Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et bakalım almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık. Önce bunu açıkla, tetikçiliği bırak."