Kameralar önünde ölüm! Suudi diplomat 'küt' diye düşüp hayatını kaybetti

MISIR'ın başkenti Kahire'de Suudi diplomat ve iş insanı Muhammed Al-Qahtani, bir konferansta konuşma yaparken aniden sırt üstü devrilip oracıkta can verdi. O anlar kameralara yansıdı.

Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen Afrika Arap Konferansı'na katılan Suudi Arabistanlı diplomat ve iş insanı Muhammed Al-Qahtani, konuşma yaptığı sırada bir anda yere düşerek hayatını kaybetti.

Arabi21.co'nun haberine göre, Kahire'de düzenlenen Arap-Afrika Konferansı'nda bir konuşma yaparken hayatını kaybeden kişi Al-Salam Holding Company'nin Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed bin Nasser bin Wazan Al- Qahtani'ydi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah'dan övgüyle bahsettiği sırada meydana gelen ölümünün nedeni ise hala bilinmiyor.

Sosyal ağlar üzerinden yayınlanan videoda Al-Qahtani, Fattah'ın "insanlığın dekanı ve barış adamı" olduğunu söyledikten hemen sonra yere düşerek ölüyor.

Al-Qahtani, Suudi Medeni ve Siyasi Haklar Derneği'nin (ACPRA) kurucusu olarak biliniyor.