Kağıthane'de yol artasında doğal gaz borusu delindi! Havaya doğru fışkırdı büyük panik yaşandı

İstanbul Kağıthane'de İSKİ'nin altyapı çalışmaları sırasında delinen doğalgaz borusu nedeniyle panik yaşandı.

Galata Deresi Caddesi'nde altyapı çalışmaları yapan İSKİ ekipleri yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Sızan doğalgaz nedeniyle İGDAŞ, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Büyük bir gürültü yayan gaz sızıntısı sırasında vatandaşlar panik yaşarken, güvenlik güçleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Gazı kesen ekipler, borularda kalan gazın tamamen boşalmasını beklemek amacıyla caddeyi kapalı tuttu. Gazın tamamen boşaltılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

Öte yandan, olay yerinden geçmek isteyen Afrika kökenli 2 kişiye polis ekiplerince pasaportları soruldu. Pasaportlarını beyan etmeyen ve mukavemet eden yabancı uyruklular gözaltına alındı.