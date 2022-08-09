BIST 2.793
DOLAR 17,94
EURO 18,37
ALTIN 1.036,33
GÜNCEL

Konya'da korkutan yangın! Konya-Ankara yolu trafiğe kapatıldı

Konya’da organize sanayi bölgesinde bir boya fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı.

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesinde bulunan bir boya fabrikasında başladı.

Fabrikadan gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, alevler fabrikayı sardı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına Konya İtfaiyesi ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı tedbir aldı. Fabrikanın olduğu caddeye bağlanan bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı iddiası
Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı iddiası
Saldırıda iki bacağı ve kolunu kaybeden 11 yaşındaki Gazzeli kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Saldırıda iki bacağı ve kolunu kaybeden 11 yaşındaki Gazzeli kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe maçında katliam var
Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe maçında katliam var
Ali Koç'tan hakeme tepki: "90 dakikada bu kadar hata olmaz"
Ali Koç'tan hakeme tepki: "90 dakikada bu kadar hata olmaz"
Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Sayın Cumhurbaşkanım
Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Sayın Cumhurbaşkanım
Ukrayna’da suikast girişimi önlendi! Rus suikast ekibi paket oldu
Ukrayna’da suikast girişimi önlendi! Rus suikast ekibi paket oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı
Öldürmeye teşebbüs edip kaçtı, dronlu operasyonla yakalandı
Öldürmeye teşebbüs edip kaçtı, dronlu operasyonla yakalandı
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına tepki: Tehlikeli bir ifade
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına tepki: Tehlikeli bir ifade
Cemal Enginyurt'tan canlı yayınla özür: Çok büyük strese girdim
Cemal Enginyurt'tan canlı yayınla özür: Çok büyük strese girdim