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FENERBAHÇE

Ali Koç'tan hakeme tepki: "90 dakikada bu kadar hata olmaz"

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi, Jorge Jesus ve transfer hakkında konuşan Koç "Hakem zaten sıkıntılı bir isim. Yöneten kadro iyi değildi. Bir 90 dakikada bu kadar hata olmaz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu bir yol kazası"
"Bu bir yol kazası. Panik olacak hiçbir şey yok, bu başlangıç hayırlı olabilir. Takımımıza ve hocamıza sonuna kadar güveniyoruz."

"Hakem zaten sıkıntılı bir isim"
"Size soruyorum penaltı mı? Dışarıda geldi. Hakem zaten sıkıntılı bir isim. Yöneten kadro iyi değildi. Her golde VAR'a gidildi. Her maçta çok fazla duruldu. Burada iki Avrupa maçı oynadık, hakemleri gördünüz. Bir 90 dakikada bu kadar hata olmaz."

"Hoca gelmeden 4-5 oyuncu istiyordu"
"Hoca gelmeden 4-5 oyuncu istiyordu. Buraya geldikten sonra fikri değişti, fırsatlar çıktı. Bizim camiada orta yol yok. Yine eleştiri var. Hocamız güveniyorum. Panik yapmamalıyız."

"İmza atmadan isim açıklamayız"
"İmza atmadan isim açıklamayız. Maxi Gomez diyorsunuz, bugüne kadar bize neler yakıştırıldı! Sadece bize de değil, diğer takımlara da! Kamuoyu transfer istiyor değil. Bu yumurta-tavuk meselesi. Bazı medya mensupları, menajerlerle iş yapıyor."

"Forvet en pahalı pozisyon"
"Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz."

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