BIST 2.795
DOLAR 17,93
EURO 18,29
ALTIN 1.031,34
POLİTİKA

Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Sayın Cumhurbaşkanım

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması etkinliğinde kürsüye çağırdığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Sayın Cumhurbaşkanım" diye seslendi.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı olarak ismi son dönemde öne çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Edirne'de büyük bir sürpriz yapıldı. Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması etkinliği için Edirne'ye gitti.

"Sayın Cumhurbaşkanım" diye çağırdı
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek kürsüye çağırdı.

"13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak"
Gürkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "2023 Haziranı'nda seçilecek Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Cumhurbaşkanım sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davet ediyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ukrayna’da suikast girişimi önlendi! Rus suikast ekibi paket oldu
Ukrayna’da suikast girişimi önlendi! Rus suikast ekibi paket oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına tepki: Tehlikeli bir ifade
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına tepki: Tehlikeli bir ifade
Selin Ciğerci yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı! Sosyal medyayı salladı
Selin Ciğerci yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı! Sosyal medyayı salladı
Justin Bieber Sofi Ömer'in Şemdinli halayını paylaştı! Bütün dünya o paylaşıma şaştı kaldı
Justin Bieber Sofi Ömer'in Şemdinli halayını paylaştı! Bütün dünya o paylaşıma şaştı kaldı
Kağıthane'de feci ölüm! Temizlik yapan yapan kadın pencereden düştü
Kağıthane'de feci ölüm! Temizlik yapan yapan kadın pencereden düştü
Çorum'da anne ile 1 yaşındaki bebeğinin öldüğü kazanın görüntüsü
Çorum'da anne ile 1 yaşındaki bebeğinin öldüğü kazanın görüntüsü
Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı muhtar konuştu: MHP’liyim, CHP ile alakam yok
Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı muhtar konuştu: MHP’liyim, CHP ile alakam yok
Sakarya'da plajda şortunu indiren 2 şahıs darp edildi!
Sakarya'da plajda şortunu indiren 2 şahıs darp edildi!
Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde
Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde