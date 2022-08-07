Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın! Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa çevresinde toplanan fanatik Yahudiler, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü nedeniyle İsrail polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 2 bini aşkın kişinin Mescid-i Aksa baskınına katıldığını açıkladı. Filistinlilere ve basın mensuplarına da saldıran fanatik Yahudiler, daha sonra ayin yaptı.

Müslümanlara kısıtlama getirildi

İsrail güçleri, sabah saatlerinde bölgede tırmanan gerilimin ardından 2 Filintinliyi gözaltına aldı. Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da bulunduğu sırada Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine de katı kısıtlamalar getirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi

Dışişleri Bakanlığı"İsrail’in (Gazze'de) halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz." dedi.