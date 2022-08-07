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POLİTİKA

Barış Yarkadaş'ın ididası: Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılıyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 canlı yayınında gündem yaratacak bir kulis bilgisini paylaştı. Yarkadaş, CHP'den ayrılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağını söyledi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gazeteci Latif Şimşek, Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş ve Siyaset Bilimci Doğan Çağlar; Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Aldığı kulis bilgisini aktaran Barış Yarkadaş, ''Bugün AK Parti’li bir arkadaşıma sordum, ‘Mehmet Ali Çelebi ile bir irtibatınız mı var?’ diye. “Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti Grup Başkanvekillerinden biri ve AK Parti MKYK Üyesi bir arkadaşımız bir temas kurdular, görüşmeler yaptılar ve Mehmet Ali Çelebi’nin ekim ayından itibaren AK Parti sıralarında artık milletvekilliğine devam etmesi hususunda anlaştılar” dedi.'' ifadelerini kullandı.

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