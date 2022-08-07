DP'li milletvekilli Enginyurt ve gazeteci Şimşek arasında canlı yayında gerilim

Demokrat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek canlı yayında gerginlik yaşadı.

Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi.