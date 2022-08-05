Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Ekrem İmamoğlu'na teşekkür edince fırtına koptu

ÜSKÜDAR Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in İstavroz Atık Su Tüneli için törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ettiği teşekkür sosyal medyada fırtına koparttı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstavroz Atık Su Tüneli açılış töreninde, çevre kirliliğine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bir proje üzerine açıklamalarda bulunurken İBB Başkanı İmamoğlu'na ettiği teşekküre tepki yağdı.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, "Kurban Bayramlarında denizin burada kırmızıya büründüğünü Sayın İmamoğlu'na arz ettik. Sağ olsun kendileri talimat verdiler. Bu önemli proje süratle tamamlandı" açıklamasında bulundu.

Akademisyen Selman Öğüt, Twitter hesabından Türkmen’in teşekkür ettiği videosunu paylaşarak, “Ekrem İmamoğlu Hilmi Türkmen’in kıymetlisiymiş. Bunu da öğrenmiş olduk” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da, Öğüt’ün tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, “25 senedir İstanbul’u yöneten Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanları’na yaptıkları büyük hizmetlerinden dolayı muhalif ilçe belediye başkanları açıktan teşekkür ettilerse sorun yok bence. Demokrasiyi, teşekkürü ve takdiri tek taraflı uygulamak yanlış” ifadelerini kullandı.