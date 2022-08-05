Putin: Avrupalılar Türkiye'ye minnettar olmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir araya geldi. Putin Türkiye'nin arabuluculuk rolü için "Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir araya geliyor. İki liderin, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra tahıl koridoru anlaşmasındaki son durumu ele alması bekleniyor. İkili basına yaptıkları kısa açıklamanın ardından basına kapalı özel görüşmeye geçtiler.

Putin'den ilk açıklamalar:

Ticaret hacmimiz yüzde 70 artmış durumda. Türk akımı inşaatını tamamladık. Türk Akımı düzenli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Avrupa'ya da aktarılıyor. Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır.

Erdoğan'dan ilk açıklamalar:

Bizim bugün bu ikili görüşmemiz, Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli. Suriye'deki gelişmeleri ele almamız bölgeye rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede atacağımız adımlar güç kazandıracaktır. Dünyanın gözü Soçi'de. Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Akkuyu konusunu sizlerle bir konuya getireceğiz. Akkuyu'daki süreç ertelenmeye fırsat verilmeyecektir. Türkiye'nin enerji temininde yüzde 10 potansiyelini Akkuyu halledecek.