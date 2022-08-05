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DÜNYA

Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Londra Büyükelçiliğinin radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir grubun Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulunduğu, binanın balkonuna dini bayraklar astığı ve radikal sloganlar attığı bildirildi.

Açıklamada, yerel polisin müdahalesinin ardından grup üyelerinin binadan çıkarılarak gözaltına alındığı, büyükelçilik çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtildi.

Olayın yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldığı, araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Viyana Sözleşmesi uyarınca, diplomatların ve diplomatik binaların güvenliğine ilişkin uyarının diplomatik kanallar aracılığı ile İngiltere makamlarının dikkatine sunulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğine yönelik saldırı nedeniyle Bayramov’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Azerbaycan makamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladı.  

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