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Yıldız Asyalı'nın sahne şovu kötü bitti! Dekolte vereyim derken feci düştü

Arda Kural'la yaşadığı büyük aşkla yıllar sonra bile gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Yıldız Asyalı sahnede düştü.

Küçüklüğünden beri ekranlarda gördüğümüz, Eyvah Babam, Hayat Bilgisi, Eyvah Kızım Büyüdü gibi birçok ünlü projeyle adını duyuran Yıldız Asyalı televizyon dünyasının yanı sıra müzik dünyasınında sevilen isimlerinden.

Uzun yıllardır keman çalan ünlü sanatçı, Arda Kural ile aşkıyla bir süre adından söz ettirmişti. Yıllar sonra eski aşkıyla da bir araya gelen Asyalı son sahnesinde fena düştü.

Yıldız Asyalı düştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşarak kendisiyle de dalga geçti. Güzel oyuncu o anları paylaşarak "Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken ben" yorumunda bulundu. Yıldız Asyalı aynı zamanda "İki şekil yapayım derken monitörü de yedim" dedi.

Asyalı'nın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tarafından "İyi toparlamışsın ama" yorumları yapıldı.

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