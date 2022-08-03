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Kaza göz göre göre geldi! İETT otobüsünün minibüse çarptığı an kamerada

İhlas Haber Ajansı

PENDİK'te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Minibüsteki bir yolcu tutunduğu direkle beraber düşerken, kazadan saliseler önce minibüsten inen yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza minibüs içerisindeki kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik’te Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. İçi yolcu dolu hatlı minibüs yolcu indirmek için durdu. O sırada arkadan gelen İETT otobüsü duramayarak önündeki minibüse çarptı. Minibüste direğe tutunan bir yolcu, tutunduğu direk ile beraber koltuklara doğru savrularak düştü.

Kazadan saliseler önce minibüsten indi
Minibüsteki diğer yolcular da büyük korku yaşadı. Kazadan saliseler önce minibüsten inen bir kadın yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. İETT otobüsünde ve minibüste maddi hasar oluşurken, kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada
İETT otobüsünün minibüse çarptığı kaza minibüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsteki kadın yolcunun araçtan indiği, ardından İETT otobüsünün çarpmasıyla bir yolcunun tutunduğu direkle beraber yere düştüğü ve diğer yolcuların kafalarını tutarak araçtan indiği görülüyor.

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