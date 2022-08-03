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POLİTİKA

Sinan Oğan: Cumhurbaşkanlığına adayım

MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan, Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını dile getirdi. MHP eski milletvekili Sinan Oğan, 2023 seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım" dedi

Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu. Katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Iğdır MHP eski milletvekili ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, 2023 seçimleri öncesi gündem yaratan açıklamalar yaptı.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarıyla ilgili konuşan Oğan, "Türk milliyetçilerinin oyları çantada keklik değil kimse kusura bakmasın" dedi.

Türk milliyetçilerinin ortak bir aday çıkarmadığı takdirde elini taşın altına koyacağını belirten Oğan, "Evet adayım. Türk milliyetçileri birinci turda ne 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldım' diyene oy verir ne de 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' diyene oy verir. Türk milliyetçilerinin oyları çantada keklik değil; kimse kusura bakmasın. Türk milliyetçilerinin ortak bir adayı olmadığı takdirde ben adayım" dedi.

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