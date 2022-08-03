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Köpeğin saldırdığı çocuğun psikolojisi bozuldu: Evde 'Bana köpek saldırıyor' diyor

TRABZON'un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Plajı'nda Belçika kurdu bir köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun babası Orhan Dikmen, "Çocuk psikolojik olarak şu an iyi değil. Evde devamlı 'Baba bana köpek saldırıyor' diyor" dedi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'ndeki plaja ailesiyle birlikte gelen 9 yaşındaki Serkan Faruk Dikmen'e, denize girdiği sırada Belçika kurdu cinsi köpek saldırdı.

Köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, kalça kısmından ısırıldı.

Çevredeki vatandaşlar, yaralının yardıma koşarak çocuğu köpekten güçlükle kurtardı.

Yaralı çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsüne, ardından da Kaşüstü Kampüsüne sevk edildi.

Şüpheli serbest bırakıldı

Kalçasına 6 dikiş atılan Serkan Faruk Dikmen taburcu edildi. Olayın ardından Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince köpeğin sahibi M.A. yakalanırken, kişi hakkında 'taksirle yaralama' suçundan işlem başlatıldı.

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