FETÖ'cü Enes Kanter Yahudilerle birlikte Ağlama Duvarı'nda!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu FETÖ'cü Enes Kanter Freedom, ağlama duvarında Yahudilerle birlikte "dua" etti. İşte o anlar...

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter Freedom, Kudüs ziyaretinde Yahudilerle birlikte Ağlama Duvarı'na gitti. Bir süre Ağlama Duvarı'yla baş başa kalan Kanter, taşların arasına bir de dilek kağıdı bıraktı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

FETÖ'cü Kanter'in İsrail sevdası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'in İsrail aşkı bilinmiyor değil. Geçtiğimiz sene İsrail'in bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde bir firma tarafından uluslararası boyutta yapılan değerlendirmede 50 kişilik İsrail yanlısı "dijital influencer" listesinde FETÖ'cü Enes Kanter de yer almıştı.

İsrail'e gönüllü destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanter, paylaşımının devamına, "Kesinlikle gelecek yıl ilk 3'e giriyorum. Hadi başlayalım." sözleriyle dikkat çekmişti.

Hatta Kanter, "İsrail'in tanıtılması ve sevdirilmesi konusunda ortaya koyduğu olumlu etki" sebebiyle 11. sırada yer aldığı listede, birçok İsrailli gazeteci, aktivist ve bazı Amerikalı siyasetçinin önünde yer almıştı...