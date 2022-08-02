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Çevik Bir'in son hali ibretlik! Cezaevinden çıktı o eski kudretli halinden eser kalmamış

İhlas Haber Ajansı

Eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. Bodrum'daki yazlığına geçen Çevik Bir, yürümekte dahi zorlanıyordu. Çevir Bir, gazetecilerin ne hissediyorsunuz sorusuna "Buralar çok değişmiş" diye cevap verdi.

ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda "28 Şubat davası" olarak bilinen yargılama çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021'de tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, ileri ‘demans' hastalığı tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Yakınları tarafından alınan Çevik Bir Bodrum’daki yazlığına geldi. Gazetecilerin ne hissediyorsunuz sorusuna Çevik Bir “Buralar çok değişmiş” cevabını verdi. Güçlükle yürüdüğü görülen Çevik Bir ağır adımlarla evine girdi.

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