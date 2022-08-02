Barış Yarkadaş'tan ucuz kredi ile döviz iddiasıyla ilgili çarpıcı iddia

Yazar Barış Yarkadaş, Türkiye'nin tartıştığı 'ucuz kredi ile döviz' konusu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Elinde ucuz kredi alıp dövize yatıran firmaların listesi olduğunu söyleyen Yarkadaş, 'Şimdi benim elimde bir liste var. Bu listeyi açıklayamayacağım..." dedi.

Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

"Şimdi benim elimde bir liste var"

Ucuz krediyle döviz polemiği konusuyla ilgili Yarkadaş "Herkes bu şirketlerin ismini merak ediyor. Ben gelirken de baktım. Kamu bankalarından yılbaşından bu yana 52 milyar dolardan fazla dövizin aşağıya çekilebilmesi için satış yapılmış. Bunun bir fayda etmediğini görüyoruz. Şimdi benim elimde bir liste var. Bu listeyi açıklayamayacağım. Neden? İki hukukçuya sordum. İki hukukçunun söylediği şey şu: Ucuza TL alıp bunu götürüp dövize yatırmak kanunen suç değil. Ayrıca sen bu listeyi açıklarsan Kişisel Verileri Koruma Kanununun kapsamına girdiği için hakkında ceza ve hukuk davası açılır." dedi.

Bunun üzerine lafa giren Uğur "Zaten Şahap Kavcıoğlu bende var liste diyor ama açıklamadı. Bizde açıkla diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hükümet aslında çok iyi niyetle bir adım attı"

Yarkadaş "Hükümet aslında çok iyi niyetle bir adım attı. Dedi ki 'kamu bankalarından Türk lirasını ucuz faizle vereceğim, vatandaş gitsin tefecinin, özel bankaların kucağına düşmesin'. Bu proje sayın cumhurbaşkanına götürülünce 'tamam yapın' dedi. Kamu bankaları inanılmaz reklamlarla 'ucuza kredi alın' dedi. Uygulama şuna döndü ‘Kelli felli holdingler, kamu bankalarında adamını bulanlar, bazı kamu bankalarının yöneticilerinin akrabaları' vatandaş için ayrılmış ucuz TL ile verilen krediyi aldılar, götürdüler dövize yatırdılar. 55 milyar dolar bir anda bu sermaye sahiplerini yeniden zengin eder hale geldi. Türk lirasını çekip dövize yatırdılar, döviz fırlayınca aldıkları paranın ana parası yükselen döviz kuruyla cebinde kalmaya başladı." diyerek konuyu özetledi.

"Merkez Bankası Başkanı diyorsa bu ciddi bir meseledir"

tv100 ekranlarından çağrı yapan Yarkadaş "Bende bu liste var. BDDK çıksın kim ne kadar kredi çekmiş bunu açıklasın ama yasal mevzuat buna engel midir bilemem. Merkez Bankası Başkanı ‘Düşük TL kredisi aldılar, bunu götürüp dövize çevirdiler, onu da yurt dışına götürdüler’ diyorsa bu ciddi bir meseledir." dedi.

“Ucuz kredi kullanıp döviz ve araba alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı, sanayiciler ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında yaşanan tartışmalara sahne olmuştu. Kavcıoğlu, kamu bankalarının yüzde 15,8 ile ticari kredi kullandırdığını, Eximbank’ın da TL cinsi yüzde 10, döviz cinsi yüzde 1 ile kredi kullandırdığını, yüzde 50’lere varan faizlerin söz konusu olmadığını ifade ederek sanayicilere “Ucuz kredi kullanıp döviz ve araba alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var” demesi dikkat çekmişti.