Kuyumcuda büyük panik! Bir anda yere yığıldı dili boğazına kaçtı

ELAZIĞ’da bir kuyumcu dükkanında kan şekerinin düşmesiyle bir anda yere yığılan adamın dili boğazına kaçtı. Adam, kuyumcunun müdahalesi ile kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden diyabet hastası vatandaş, ayakta beklerken ‘Şekerim düştü’ dedi. Şahıs tam oturacakken bir anda yere yığıldı. Kuyumcu Bayram Saydam, şahsın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti.

Saydam ve arkadaşı, şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.