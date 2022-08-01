BIST 2.641
DOLAR 17,93
EURO 18,35
ALTIN 1.021,95
YEREL

Kuyumcuda büyük panik! Bir anda yere yığıldı dili boğazına kaçtı

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ’da bir kuyumcu dükkanında kan şekerinin düşmesiyle bir anda yere yığılan adamın dili boğazına kaçtı. Adam, kuyumcunun müdahalesi ile kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden diyabet hastası vatandaş, ayakta beklerken ‘Şekerim düştü’ dedi. Şahıs tam oturacakken bir anda yere yığıldı. Kuyumcu Bayram Saydam, şahsın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti.

Saydam ve arkadaşı, şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmit’te pankart tartışması
İzmit’te pankart tartışması
Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkarınca...
Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkarınca...
Taksici 'gitmek zorunda değilim' dedi bebekli aileyi aracından indirdi
Taksici 'gitmek zorunda değilim' dedi bebekli aileyi aracından indirdi
Küçük çocuğu hayatta tutan manevra! Bursa'da yürekler ağza geldi işte o anlar
Küçük çocuğu hayatta tutan manevra! Bursa'da yürekler ağza geldi işte o anlar
Şampiyonluk kutlamalarında tribün çöktü: Çok sayıda yaralı var
Şampiyonluk kutlamalarında tribün çöktü: Çok sayıda yaralı var
Burdur'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Burdur'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücülere ceza yağdı
Düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücülere ceza yağdı
Kosova’nın kuzeyinde yükselen siren sesleri paniğe neden oldu
Kosova’nın kuzeyinde yükselen siren sesleri paniğe neden oldu
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! 'Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz'
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! 'Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz'
Bakan Soylu açıkladı! Gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
Bakan Soylu açıkladı! Gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi