BIST 2.592
DOLAR 17,92
EURO 18,34
ALTIN 1.015,53
DÜNYA

Şampiyonluk kutlamalarında tribün çöktü: Çok sayıda yaralı var

Libya’da şampiyonluk kutlamaları sırasında tribün çöktü. Çok sayıda kişi yaralandı.

Libya’da Al-Ittihad Tripoli takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarların kutlama yaptığı tribün çöktü. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Kutlamanın başkent Trablus’ta Bab Bin Gashir bölgesindeki kulüp merkezinde yapıldığı belirtildi. Yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Al-Ittihad Tripoli, Tunus'taki Radis Stadyumu’nda oynan maöta Al Ahli Tripoli'yi 2-1 mağlup ederek, 18. kez Libya şampiyonu oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tahıl sevkiyatı bugün gerçekleşebilir! Gemiler uydudan ve İHA'larla takip edilecek
Tahıl sevkiyatı bugün gerçekleşebilir! Gemiler uydudan ve İHA'larla takip edilecek
Burdur'daki orman yangı devam ediyor! Gece görüşlü helikopterler devrede
Burdur'daki orman yangı devam ediyor! Gece görüşlü helikopterler devrede
Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşları ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşları ile görüştü
Rusya'dan Kosova-Sırbistan açıklaması ve ABD'ye çağrı!
Rusya'dan Kosova-Sırbistan açıklaması ve ABD'ye çağrı!
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Görüştüğümüz oyunculardan biri"
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Görüştüğümüz oyunculardan biri"
Siren sesleri yükseliyor! Kosova-Sırbistan sınırında sıcak saatler: Kendi evlerini savunacaklar
Siren sesleri yükseliyor! Kosova-Sırbistan sınırında sıcak saatler: Kendi evlerini savunacaklar
Galatasaray ilk yarıda işi bitirdi!
Galatasaray ilk yarıda işi bitirdi!
Galatasaray transferi açıkladı! Midtsjö için resmi görüşmeler başladı
Galatasaray transferi açıkladı! Midtsjö için resmi görüşmeler başladı
Çin 'Sonuçları kötü olur' demişti! ABD geri adım attı
Çin 'Sonuçları kötü olur' demişti! ABD geri adım attı
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! 'Yeni bir düzenleme yapacağız'
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! 'Yeni bir düzenleme yapacağız'