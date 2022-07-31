Davulcuya kredi kartıyla bahşiş verdi! ‘Bundan sonra düğünlere pos cihazıyla giderler’

ADANA'da bir kişi, kardeşinin nişan töreninde halay çekerken pos cihazıyla yanına gelen davulcuya kredi kartıyla bahşiş verdi. O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Abdullah Taş (23) ile Elif (22), 5 Temmuz Cuma günü evlilik yolunda ilk adımı atarak merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde aile arasında bir törenle nişanlandı. Yüzüklerin takılmasının ardından misafirler halay çekerken, davulcu da halay çekenlerden bahşiş toplamaya başladı. Halay sırasında Abdullah Taş’ın ağabeyi Mahfuz Taş’ın (28) yanına giden davulcu bahşiş istedi. Taş ise ‘Çok bahşiş dağıttım, üzerimde kalmadı’ yanıtını verdi.

Bunun üzerine davulcu, pos cihazı getirip tekrardan Mahfuz Taş’ın yanına gitti ve ‘Kredi kartı geçerlidir’ diyerek tekrardan bahşiş istedi. Şaşıran Taş, kredi kartını çıkartıp temassız işlem yaparak bahşiş verdi. Orkestra ekibi ise o anları görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

Mahfuz Taş, davulcunun hamlesine çok şaşırdığını belirterek, “Ben şaka yapıyor zannettim ama pos cihazını getirince kredi kartını çıkartıp temassız işlemle bahşiş verdim. Artık kimse günümüzde yanında nakit para taşımıyor. Bundan sonra davulcular düğünlere pos cihazı ile giderler” dedi.