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Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yaptı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Şüphelinin bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra, eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Olay, dün öğleden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A., bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia A'yı (22) konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı. Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaralı eşinin telefonundan canlı yayın yaptı
Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan koca Onur A., saklandığı adreste gözaltına aldı. Onur A.’nın saldırının ardından eşi kanlar içerisinde yerde yatarken, ağır yaraladığı eşinin telefonu ve sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Onur A’nın yaptığı canlı yayında, “Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş” şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.

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